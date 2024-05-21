"قومي المرأة": إنشاء 42 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة حتى الآن بالجامعات

كتبت- نور العمروسي:

قالت شيماء نعيم مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة، إن المجلس سعى منذ عام 2016 الى إنشاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية حتى وصل عددها الى 42 وحدة بالجامعات حتى عام 2024 .

جاء ذلك خلال اللقاء التوعوي الذي نظمه المجلس بعنوان "رفع وعى المجتمع الجامعى بدور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة"، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، واستهدف طلبة وطالبات جامعة حلوان وأعضاء هيئة التدريس والطلاب المتطوعين من الذكور والإناث، وذلك بمقر جامعة حلوان.

واستعرضت "نعيم"، دور المجلس في دعم المرأة والفتاة في المجالات كافة، وربط تمكين المرأة بأهداف التنمية المستدامة، ومحاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، بالتركيز على محور الحماية، ومحاور استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة، ونتائج دراسة التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة، التي أطلقها المجلس بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

ونوهت إلى اختصاصات عمل الوحدة، وآلية عملها داخل الجامعة، والتشبيك مع الكيانات داخل الجامعة ودورها في تنمية المجتمع الخارجي وتلقي الشكاوى، إلى جانب استعراض مسار الإحالة الوطني.

واستعرضت دور وحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية التي وصل عددها إلى 12 على مستوى المستشفيات الجامعية ببعض المحافظات.

من جانبه، أكد الدكتور وليد السروجي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اهتمام الجامعة بتفعيل دور الوحدة وتنفيذ اختصاصاتها على مستوى كليات الجامعة ونشر الوعي وتصحيح الثقافة المغلوطة عن مفاهيم تتعلق بحقوق المرأة.

واستعرضت الدكتورة رحاب القصير مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعه حلوان دور الوحدة داخل الجامعة وآليه الوصول إليها، والخطوات المستقبلية لتخصيص مكان لها داخل الجامعة، فيما ألقت الدكتورة سماح ربيع بقسم الطب النفسى بكلية الطب بجامعة حلوان محاضرة حول الدعم النفسي ودوره في التعامل مع السيدات اللاتي تتعرض للعنف، وتوضيح أنماط الاستغلال (النفسي والجسدي) وأنواع العنف ودرجة انتشاره.