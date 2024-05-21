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"البحث عن 6 مفقودين".. مصدر بالصحة يكشف حصيلة ضحايا معدية أبوغالب

06:50 م الثلاثاء 21 مايو 2024
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    موقع حادث معدية أبوغالب
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    معدية أبوغالب (4)
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    محافظ الجيزة بموقع حادث معدية معدية أبو غالب (4)
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    محافظ الجيزة بموقع حادث معدية معدية أبو غالب (3)
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    محافظ الجيزة بموقع حادث معدية معدية أبو غالب (2)
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    معدية أبوغالب (11)
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    معدية أبوغالب (3)
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    معدية أبوغالب (8)
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    معدية أبوغالب
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    معدية أبوغالب (10)
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    معدية أبوغالب (9)
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    معدية أبو غالب (12)
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    معدية أبوغالب (2)
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    معدية أبو غالب (9)

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كتب - أحمد جمعة:
قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة، إن آخر حصيلة لضحايا غرق ميكروباص بمعدية أبوغالب مركز منشأة القناطر، وصلت إلى 10 وفيات حتى الآن.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، إن فرق الإنقاذ تعمل في الوقت الراهن على البحث عن 6 مفقودين في مياه النيل.

وأشار إلى تمركز 8 سيارات إسعاف في موقع الحادث انتظارًا لاستخراج الجثامين.

ولفت المصدر إلى نقل المصابين إلى مستشفيات الشيخ زايد المركزي ووردان المركزي، وما تزال أعمال الإنقاذ الطبي جارية.

وسبق أن وصلت فرق إنقاذ نهري تابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إلى موقع الحادث في حين فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا لتسهيل مهمة الضفادع البشرية.

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