طلب جديد من التموين لأصحاب البطاقات: اذهبوا فورا للمكاتب

كتب- محمد سامي:

وجهت وزارة التموين نداء لعدد كبير من أصحاب بطاقات التموين عبر بون صرف الخبز بضرورة الذهاب إلى مكاتب التموين لتحديث الرقم القومي بحد أقصى نهاية شهر أبريل الجاري.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد بدأت تفعيل عدد من محددات الدعم مثل الدخل الحكومي المرتفع وامتلاك سيارة حديثة وتم إرسال عدد كبير من الرسائل التحذيرية عبر بون صرف الخبز لمطالبة المواطنين المعترضين بالتوجه إلى مكاتب التموين لتقديم ما يثبت وجود خطأ في الرسالة التي ظهرت أسفل البون.

كان الدكتور علي المصيلحي صرح على همش افتتاح معرض أهلا رمضان أن بيان المرتب يتم تقديمه إلى مكاتب التموين تجنبا لوقف البطاقات التموينية، وسيتم مراجعة كل من تقدم ببيانات الدخل الشامل، وكل من يتخطى راتبه 9600 جنيه سيتم حذفه من منظومة البطاقات التموينية وإتاحة تقديم التظلمات على أن يتم بحث تلك التظلمات.​