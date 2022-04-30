الأوقاف تدشن مجلة "الاجتهاد" عقب عطلة عيد الفطر

كتب- أسامة علي:

تعلن وزارة الأوقاف عن تدشين مجلتها التجديدية "الاجتهاد" عقب عطلة عيد الفطر المبارك، وتهدف المجلة إلى تشجيع الباحثين من الأئمة وشباب أعضاء هيئة التدريس وغيرهم إلى الاجتهاد في دراسة القضايا العصرية في ضوء فقه الواقع مع الحفاظ على ثوابت الشرع الشريف في إطار فهم مقاصده العامة.

وستوفر المجلة مكافآت جيدة للباحثين والكتاب الجادين في تناول قضايا التجديد تشجيعًا على فتح باب الاجتهاد أمام الجادين من أهل الاختصاص والنظر القادرين على فهم الدليل وإنزاله على مظانه من الواقع في فهم مستنير للدليل والواقع معًا.