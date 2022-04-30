بعد توقف 3 سنوات.. مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات الخطوط الكويتية

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، أولى رحلات شركة الخطوط الجوية الكويتيه بعد توقف 3 سنوات، في إطار جهود الدولة ووزارة الطيران المدني لتنشيط حركه الطيران وزيادة عدد الرحلات والوجهات المختلفه بين مصر والدول العالم.

وقالت الشركة المصرية للمطارات، إنه تم استقبال الطائرة بمدافع المياه على أرض المهبط، وفقًا للعرف الدولي في افتتاح خطوط الطيران الجديدة أو استئناف الطيران بعد فترة توقف، حيث توقفت الشركة منذ عام 2019، وقامت إدارة المطار بالترحيب بركاب الرحلة البالغ عددهم 122 راكبًا، وتقديم الورود والهدايا التذكارية فور دخولهم صالة الوصول.

وأضافت الشركة المصرية للمطارات، أنه من المقرر وصول رحلتين أسبوعيًا طوال الموسم الصيفي بين الكويت وشرم الشيخ.