نقيب الصحفيين: الإفراج عن عامر عبدالمنعم وهاني جريشة وعصام عابدين

كتب- محمد سامي:

أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، الإفراج عن 3 صحفيين، في منشور له عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال رشوان: "الزميلات والزملاء الكرام أعضاء النقابة، كل عام وأنتم جميعًا وأسركم وأحبائكم بكل خير. مبروك الإفراج عن الزملاء

عامر عبدالمنعم، هاني جريشة، عصام عابدين".

وأضاف رشوان: "حيتسحروا النهاردة مع أسرهم، والقادم خير بإذن الله بالنسبة لباقي الزملاء.. كل الشكر لسيادة النائب العام المستشار حمادة الصاوي ولكل القامات الشامخة للنيابة العامة بفروعها والقضاء المصري بجهاته وهيئاته، وكل الجهات ذات الصلة".