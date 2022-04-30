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إحباط تهريب 265 عبوة زيت شيش إلكترونية مع راكب قادم من الكويت بالمطار

11:08 م السبت 30 أبريل 2022
إحباط تهريب 265 عبوة زيت شيش إلكترونية مع راكب قادم من الكويت بالمطار

إحباط تهريب زيت شيش إلكترونية مع راكب قادم من الكو

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محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة لتهريب 265 عبوة وزجاجة زيت الشيش الإلكترونية، قبل تهريبها مع راكب مصري قادم من الكويت، أخفاها داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وتبين أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الكويتية، استوقف مصطفي حسن مأمور الجمرك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبه علىى جهاز الفحص بالآشعة بواسطة كل من أحمد صلاح مأمور الجمرك وفرج حمدي رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة ، قام تامر عادل أحمد رئيس القسم المشرف على صالة الوصول بتكليف السيد أحمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، ما أسفر عن ضبط 265 عبوة وزجاجة بهم زيت الشيش الإلكترونية.

وأمر محمود عبدالنبي عباس مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

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