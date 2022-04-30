محافظ الجيزة: إلغاء الإجازات للعاملين بالنظافة خلال عيد الفطر

كتب- يوسف عفيفي:

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمباشرة أعمال النظافة بأنفسهم بالتنسيق مع هيئة النظافة مع التأكيد على رفع كفاءة النظافة بدور العبادة وساحات الصلاة ومحيطهما، بجانب إلغاء الإجازات للعاملين بقطاع النظافة.

وكلف المحافظ، وفق بيان، اليوم السبت، برفع كفاءة النظافة وتجميل الشوارع الرئيسية والميادين والتأكد من عدم وجود أي سلبيات تواجه المواطنين خلال أيام العيد مع التأكد من تنفيذ أعمال الصيانة للمسطحات الخضراء بالحدائق العامة بالشوارع والميادين وقص وتهذيب الأشجار ووضع تشكيلات من الزهور والنباتات المزهرة بالشوارع والميادين.

وأشار المحافظ إلى أن هيئة النظافة والتجميل جهزت 150 ألف كيس قمامة لتوزيعها على رواد الحدائق مجانا، إضافة إلى تجهيز سيارات للمياه والشفط لدورات المياه بالمنطقة الأثرية مع زيادة أعداد فرق النظافة بتلك القطاعات نظرا لتوافد المواطنين على المزارات السياحية وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للسياحة.

وكلف راشد بمتابعة أداء شركات النظافة والجمع السكني العاملة للتأكد من تأدية المهام المكلفة بها على أكمل وجه، مع تجهيز حملات نظافة مركزية للدفع بها في حالات الطوارئ وذلك على مدار اليوم.​