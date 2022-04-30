البحوث الفلكية يكشف طرق استطلاع الهلال وتوقيت الرصد

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور محمد غريب، أستاذ فيزياء الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، كيفية وطرق استطلاع الهلال في كل شهر هجري.

وقال غريب لمصروي، إن استطلاع الهلال يتم بواسطة لجان مختلفة مشكلة من أعضاء مرصد الفلك ودار الإفتاء المصرية وهيئة المساحة ووزارة الأوقاف في 6 محافظات: أسوان وقنا وسوهاج ومطروح والفيوم وحلوان.

وأشار أستاذ فيزياء الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن توقيت رصد الهلال يتم يوم 29 من كل شهر هجري، وذلك بعد غروب الشمس.

كان أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن يوم الأحد الموافق 1 مايو 2022 هو المتمم لشهر رمضان الكريم 1443 هجرية، وتكون غرة شهر شوال 1443 هجرية فلكيا يوم الاثنين الموافق 2 مايو 2022 (عيد الفطر).

وقال المعهد: هلال شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة و28 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 رمضان 1443 هجرية الموافق 30/4/2022 وهو يوم الرؤية.​