نصرت شعبك فنصرك الله.. رئيس "النواب" يهنئ السيسي بعيد الفطر

كتب- نشأت علي:

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ١٤٤٣هـ.

وجاء في نص برقية التهنئة: "يطيب لي أن أتقدم إليكم -فخامة الرئيس- باسمي واسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة القلبية بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلى شعب مصر العظيم وقد بلغ بقيادتكم الحكيمة مرفأ الأمن والسلام، ليكون محوراً من محاور التنمية والرخاء الذي تسعون إليه ."

وقال جبالي، في نص البرقية: "لكم أن تهنؤوا -سيادة الرئيس- بثقة جماهير شعب مصر العظيم فيكم"، مؤكداً أن الجماهير التي أعطتكم حبها وجرى اسمكم على لسانها إنما لحفظكم هيبة الدولة وتحقيق الوحدة الوطنية وخوضكم معارك التطوير وبناء صروح جديدة للإنتاج على أرض مصر تليق باسمها ومكانتها وتاريخها وتراثها، مستطردًا: "فالسنوات القليلة الماضية، حافلة بقفزات طويلة إلى الأمام محققة إنجازات عظيمة نستطيع أن نرصدها؛ حيث يقوم على كل منها شاهد ودليل."

وأضاف رئيس "النواب": "لقد آمنتم أن عمل اليوم لا يؤجل للغد؛ لأن الغد سيكون متأخراً".

وأكد جبالي أنه إذا كنا نفخر بهتاف "تحيا مصر" فإن أول مفاخرنا أننا ولدنا في مصر ونعيش على أرضها ونشارك في نهضتها.

واختتم رئيس مجلس النواب برقيته، قائلًا: "لقد نصرت شعبك في مواقف كثيرة، فوقف الله معك مؤيداً ونصيراً.. معكم سنبذر الأمن ونزرع الرخاء."​