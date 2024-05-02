أمين الفتوى يوضح حكم إفشاء الأسرار الزوجية ويكشف خطورته

كتب- حسن مرسي:

أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حول حكم إفشاء الأسرار الزوجية الحدود الفاصلة بين الفضفضة وإفشاء الأسرار.

خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، شدد أمين الفتوى بدار الإفتاء، لى خطورة إفشاء الأسرار الزوجية ومدى تأثيرها السلبي على استقرار البيوت، مؤكدًا أنّ إفشاء الأسرار الزوجية يُعدّ سلوكًا خاطئًا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، مُستشهدًا بقوله الشريف: "لا تُخبر أحدًا عن سرّك، فإنّك لا تدري أين يضع هذا السرّ".

وأشار عثمان إلى أنّ بعض الأزواج قد يلجؤون إلى إفشاء تفاصيل حياتهم الزوجية بدافع الفضفضة أو الرغبة في مشاركة الآخرين، دون إدراكهم لمخاطر ذلك على علاقتهم الزوجية.

وقدم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مثالًا على امرأة عاقلة تحرص على حماية أسرار بيتها، حتى عن أمها، مُؤكّدًا على أهمية الحياء كأساس للحفاظ على استقرار البيوت.

وحذّر عثمان من ظاهرة نشر تفاصيل الحياة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، مُشيرًا إلى أنّ ذلك قد يُسبب مشكلات وعواقب وخيمة للأزواج، مثل الحسد أو التعرض للانتقادات، مؤكدًا أنّ إفشاء الأسرار الزوجية خط أحمر لا يجب تجاوزه، وأنّ الحفاظ على السرية هو أحد أهم أسس استقرار البيوت وسعادة الأزواج.