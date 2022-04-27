ضبط 32 عبوة سجائر إلكترونية ومواد مخدرة مع أمريكي بمطار القاهرة

كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب 32 عبوة من السجائر الإلكترونية والمواد المخدرة، أخفاها راكب أمريكي الجنسية داخل حقائبه فور وصوله من واشنطن، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من واشنطن علي طائرة مصر للطيران، رحلة رقم 982، اشتبه مصطفى فاضل رئيس القسم فى راكب أمريكى من أصل يمنى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وتم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة إبراهيم كمال مأمور الفحص، وتلاحظ وجود كثافات متماثله وتم تأكيد الاشتباه، وبالعرض على حمدى حافظ نائب مدير الإدارة، قرر تكليف أمير حسانين مأمور الجمرك وخالد شعبان رئيس القسم المشرف على صالة الوصول بتفتيش حقائب الراكب، عثرا معه على 32 طرد عبارة عن أكياس حلويات مخلوطه بالماريجوانا المخدر، وسجائر إلكترونية بها زيت مخدر، ومعسل مخلوط بالماريجوانا، وزجاجات زيت الماريجوانا، وزجاجة رذاذ فلفل للدفاع عن النفس، مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر أحمد على مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى، تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.