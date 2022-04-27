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"الصحفيين" تعلن عن غرفة تواصل دائمة للرد على الاستفسارات أعضائها وطلبات الدعم

10:49 م الأربعاء 27 أبريل 2022
"الصحفيين" تعلن عن غرفة تواصل دائمة للرد على الاستفسارات أعضائها وطلبات الدعم

نقابة الصحفيين

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أ ش أ

أعلنت نقابة الصحفيين عن استحدث السكرتير العام أيمن عبد المجيد، غرفة تواصل دائمة للرد على استفسارات الصحفيين وطلبات الدعم، على مدار الساعة.

ذكر بيان نقابة الصحفيين اليوم الأربعاء، أن الخدمة المستحدثة تأتي في إطار تطوير الأداء وتسهيل خدمة أعضاء النقابة فيما يخص الشأن النقابي والقضايا ذات الصلة، ويتولى المتابعة نائبا المدير العام، على أرقام الهواتف والواتس (01288888720، و01095469966)، على أن يتم الرد الفوري، وإحالة ما يلزم إلى السكرتير العام لاتخاذ اللازم.

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نقابة الصحفيين أيمن عبد المجيد صحفيين
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