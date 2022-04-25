قومي المرأة يهنئ الرئيس السيسي بعيد تحرير سيناء

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هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة وشعب مصر العظيم بمناسبة حلول الذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي - في بيان أصدرته اليوم - أن عيد تحرير سيناء هو ذكرى عزيزة وغالية على قلوبنا جميعاً، والتي شهدت تتويج معركة الحرب والسلام، بداية من حرب أكتوبر المجيدة مرورا بمفاوضات السلام، حتى تمت استعادة كل شبر من أرض سيناء.

وأوضحت أن هذا اليوم يعد يوماً فارقا في تاريخ الوطن شهد استعادة الأرض المصرية كاملة ورفع العلم المصري عليها، ويذكرنا دائما بأمجاد الجيش والدبلوماسية المصرية العظيمة.