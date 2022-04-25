بتخفيض 25%.. "التموين" تطرح رنجة وأسماكاً طازجة ومجمدة -فيديو

كتب- محمد سامي:

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من الأسماك بكل أنواعها بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية بتخفيض يصل إلى 25%.

وقال محمد كمال، مدير مجمع عرابي الاستهلاكي، إن الكميات كبيرة ومتوفرة خلال أيام العيد؛ حيث تعمل الفروع دون راحة، موضحًا أن سعر كيلو الرنجة 40 جنيهًا للكيلو، كما أن الأسماك بنوعَيها الطازج والمجمد بأنواع جيدة وأسعار تتراوح بين 33 و180 جنيهًا.