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مصدر بالجيزة يكشف سبب حريق حديقة الأورمان

03:39 م الإثنين 25 أبريل 2022
مصدر بالجيزة يكشف سبب حريق حديقة الأورمان

حريق حديقة الأورمان

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كتب- يوسف عفيفي:

كشف مصدر بمحافظة الجيزة، اليوم الاثنين، تفاصيل وسبب حريق حديقة الأورمان الذي اندلع منذ قليل.

وأوضح المصدر، لمصراوي، أن الحريق كان محدودًا للغاية في بعض مخلفات أشجار النخيل والقمامة، داخل الحديقة، أمام جامعة القاهرة، قبل أن تقوم هيئة النظافة برفعها.

وأكد المصدر، أن سيارات الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق، دون وجود أية خسائر مادية أو بشرية.

وكانت غرفة النجدة بمحافظة الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد نشوب حريق داخل حديقة الأورمان، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق.

حريق حديقة الأورمان

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