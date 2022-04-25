البابا تواضروس يكشف تفاصيل وفاة شقيقته: "الأنين يرفع مشاعرنا إلى ربنا"

(مصراوي):

كشف البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تفاصيل جديدة عن حياته وذكرياته، وكيف كان يتكلم مع الله.

وروى البابا ذكرياته عن وفاة شقيقته في الجزء الثاني من الحوار الإذاعي مع الكاتب أحمد الخطيب في برنامج "كلم ربنا" على موجة راديو "9090" بمناسبة عيد القيامة.

وقال البابا: "هناك مواقف كثيرة تكلمت فيها مع الله، وعلى المستوى الشخصي كنت بتمنى من صغري إن أدخل كلية الصيدلة، وحصل، ودي كنت باصلي من أجلها كتير".

وأضاف: "حصل لي موقف وأنا أسقف، قبل البطريركية على طول، وكان موقف صعب جدًا.. أنا ليا أختين بنات، واحدة منهم أصغر مني بـ12 سنة، وكان عندي دعوة أروح أمريكا لزيارة أحد الأباء الأساقفة هناك، وهي كانت تعبانة ومريضة لكن بتتعالج فسلمت عليها، قبل السفر بيوم، ووصلت فلوريدا مرهق جدًا، فنمت 4 أو 5 ساعات، وقمت الصبح ففوجئت بتليفون يقولي إن أختي اتوفت، فرجعت على طول".

وأضاف: "ركبت من أتلانتا لفرنكفورت لكايرو وبعد كدة إلى الإسكندرية، وطول الرحلة كنت بصلي ودموعي في عيني، وفاكر إن كان جنبي راكبة أجنبية كبيرة في السن، فالست طبطبت عليا، وقالت لي أنت بتعيط ليه؟ فقلت لها إن أختي توفت، ففضلت تقول لي كلام لطيف كأنها أم، لكن طول الرحلة كنت بناجي ربنا وكنت حزين".

وأوضحت: "المواقف اللي زي دي بيكون فيها أنين، والأنين ده ما يُعبرش عنه بالحروف أبدًا.. الأنين ده مشاعر من جوه بنبضات القلب هي اللي بترفع المشاعر لربنا".

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