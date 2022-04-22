رئيس "الوطنية للإعلام" يهنئ البابا تواضروس والأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

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هنأ رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيا لقداسته موفور الصحة والتوفيق في جهده وسعيه الدائم وبحكمته المعهودة لتعزيز روح الترابط وتقوية أواصر المحبة والأخوة بين أبناء الوطن الواحد.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن زين تقدم بخالص التهنئة لجميع الأخوة الأقباط شركاء الوطن، مؤكدا على مواصلة دور الإعلام في تعزيز قوة النسيج الوطني بين أبناء الوطن الواحد، والحفاظ على ترابط شعب مصر الحبيب مسلمين وأقباطا، وتحت مظلة دولة القانون.

وأضاف زين أن روح الإخاء والتسامح والمحبة ستظل - بعون الله - السمة الغالبة على شعب مصر العظيم، ودائما وطننا العزيز يظل رمزا للأمن والأمان والسلام والمحبة.​