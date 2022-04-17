برلماني عن استيراد موبايلات بمليار و619 مليون دولار: أين الحكومة؟

كتب- نشأت علي:

قال النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، إن ما كشفت عنه بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من أن حجم الواردات المصرية من الهواتف المحمولة "الموبايلات" بنهاية عام 2021 تراجع إلى نحو مليار و619 مليونًا و558 ألف دولار، يمثل خطورة كبيرة.

وطالب طه الحكومةَ بوقفة للحد من الاستيراد خلال هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي والوطني؛ بسبب التداعيات الاقتصادية السلبية والخطيرة للحرب الروسية- الأوكرانية .

وطالب حنفي، في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد، الحكومةَ بالحد من استيراد جميع السلع غير الأساسية خلال هذه المرحلة للحد من الفاتورة الاستيرادية والضغط على الاقتصاد المصري، مؤكداً أن الحد من استيراد السلع غير الأساسية يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد المصري؛ في مقدمتها توفير العملة الصعبة وتشجيع شراء السلع والمنتجات محلية الصنع.

تجدر الإشارة إلى أن البيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء أكدت أن واردات الهواتف المحمولة شهدت تبايناً ملحوظاً خلال عام 2021؛ حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات المصرية من الهواتف المحمولة خلال الفترة من يناير وحتى يوليو الماضي من عام 2021 نحو 940 مليوناً و647 ألف دولار، مقابل مليار و58 مليونًا و359 ألف دولار خلال الفترة المناظرة عام 2020، بتراجع بلغ نحو 117 مليونًا و712 ألف دولار.

وتراجعت واردات الهواتف المحمولة للأفراد في يناير ليصل إلى 111.7 مليون دولار، مقابل 133 مليون دولار في يناير عام 2020، بتراجع بلغ 21 مليوناً و253 ألف دولار، بنسبة تراجع بلغت 16%، بينما عادت للارتفاع في فبراير لتصل إلى 129.8 مليون دولار، مقابل 108.2 مليون دولار بارتفاع بلغ 21 مليونًا و569 ألف دولار وبنسبة 19.9%.

وارتفعت الواردات من الهواتف المحمولة في مارس إلى 143.6 مليون دولار، مقابل 120.8 مليون دولار مارس 2020، بزيادة بلغت 22 مليونًا و840 ألف دولار بنسبة زيادة 18.9%.