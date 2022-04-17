جبالي: مشروع قانون "المركز القومي لإدارة المجال الجوي" دون ضرائب أو رسوم

كتب- نشأت علي:

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون المركز القومي لإدارة المجال الجوي لا ينطوي على أية ضرائب أو رسوم؛ ولكنه يتضمن ثمنًا مقابل خدمة، مؤكدًا أنه وفقًا لما نص عليه قانون المالية الموحد فإن الثمن الذي يؤدَّى مقابل خدمة أو سلعة خارج عن مفهوم الرسوم والضرائب .

وشدد جبالي على أن تخوفات بعض النواب بشأن مادة (13) من مشروع قانون المركز القومي لإدارة المجال الجوي والتي تنص على أن لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس إدارة المركز وعرض وزير المالية، إعفاء المركز كلياً أو جزئيًا من أية ضرائب أو رسوم أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية موارد الدولة أو الضريبة على القيمة المضافة، أو تكليف الخزانة العامة للدولة بسدادها، من شبهة عدم دستوريتها مع المادة 38 من الدستور لا أساس لها؛ لأن جواز الإعفاء صادر عن السلطة التشريعية.