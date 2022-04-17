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طقس ذروة الموجة الحارة.. نشاط رياح ورمال مثارة تضرب جميع المناطق

03:30 ص الأحد 17 أبريل 2022
طقس ذروة الموجة الحارة.. نشاط رياح ورمال مثارة تضرب جميع المناطق

الطقس

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كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد على كافة المناطق.

وبحسب تصريحات الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، لمصراوي، يعتبر اليوم الأحد ذروة أيام الموجة الحارة التي بدأت اليوم السبت.

وقالت الهيئة في بيان، إنه يوجد اليوم الأحد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلًا على كافة الأنحاء.

وأضافت الأرصاد أن الطقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على القاهرة الكبرى، فضلا عن نشاط الرياح والرمال المثارة.

وأوضحت الهيئة أن الطقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على الوجه البحري، فضلا عن نشاط الرياح والرمال والمثارة.

وأشارت إلى أن الطقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على السواحل الشمالية الغربية، إلى جانب نشاط الرياح والرمال المثارة، مع وجود فرص أمطار خفيفة مساء على أقصى غرب البلاد بنسبة 20% تقريبا.

وقالت هيئة الأرصاد إن الطقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فضلا عن نشاط الرياح والرمال المثارة.

ولفتت الأرصاد إلى أن الطقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وحول طقس شمال الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا وفي الصباح الباكر، إلى جانب نشاط الرياح والرمال المثارة، كما يسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على جنوب الصعيد.

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