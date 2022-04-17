3 خطوات للاستلام.. إرسال ملفات الحاجزين في 3 مشروعات للبنوك.. وهذه أسباب الرفض

كتب- محمد عبدالناصر:

بدء صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في إرسال ملفات الحاجزين الذين حجزوا الوحدات السكنية المطروحة ضمن إعلان المواطنين متوسطي الدخل في مشروعات (سكن مصر، دار مصر، جنة) إلى جهات التمويل المختلفة.

ويتساءل الحاجزين عن الخطوات المتبقية لاستلام الوحدة، وما هي أسباب رفض الملفات من البنوك الممولة للوحدات:

أولًا.. إرسال صندوق الإسكان الاجتماعي رسائل إلى الحاجزين بالتحويل للبنك لا يعني الموافقة النهائية على التخصيص، لكن البنك يبدأ في القيام بالاستعلام الائتماني I-Score والاستعلام الميداني على المواطنين المتقدمين لحجز الوحدات.

ثانيًا.. في حالة قبول الملف بعد الاستعلام الميدانى والائتماني وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة المخصصة له على النظام الآلي للصندوق بنظام التمويل العقاري، يتم استكمال باقي مقدم الحجز كنسبة من ثمن بيع الوحدة السكنية.

ثالثًا.. يتم سداد 1% من ثمن الوحدة، مصاريف إدارية و0.5% من ثمن الوحدة السكنية لحساب مجلس الأمناء، على أن يتم سداد باقي إجمالي ثمن الوحدة السكنية على أقساط شهرية (تحدد طبقًا للدخل والسن وثمن الوحدة السكنية) بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة متناقصة سواء كانت 3% أو 8% ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل.

رابعًا.. يوجد عدة أسباب تكون وراء رفض البنك لطلب التمويل العقاري أهمها:

1– الموافقة الائتمانية:

قبل صدور الموافقة على قرض التمويل العقاري يفحص البنك التاريخ الائتماني للمتقدم، ويتم الرفض في حالة وجود أي مشاكل في السداد مع البنوك الآخرى، إذا كان هناك صعوبات واجهت المتقدم في سداد المديونيات السابقة سيكون من الصعب الحصول على قرض التمويل العقاري.

2- الدخل الشهري:

حددت مبادرة التمويل العقاري شروط خاصة بالدخل الشهري للمتقدم، مبادرة التمويل العقاري 3٪ يكون الدخل الشهري للأعزب أقل من 10 آلاف جنيه و14 ألف جنيه للمتزوج، ولو مرتب المتقدم أكبر من ذلك يستفيد من مبادرة 8% بشرط لا يزيد الدخل الشهري عن 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنيه للمتزوج.

ويتم التحقق من القدرة على السداد طول فترة التمويل، كما يطلب البنك أوراق تتعلق بالضرائب بالنسبة للأعمال الحرة.

3- الأوراق المطلوبة:

من أبرز أسباب الرفض المتعلقة بقرض التمويل العقاري تكون في الاوراق المطلوبة حيث يتم طلب أوراق تتعلق باثبات الدخل، مرة آخرى وقت التعاقد.

4- نسبة الدين:

يمكن أن يكون سبب رفض البنك للقرض هو نسبة الدين العالية مقارنة بالدخل، حيث يُستدل من هذه النسبة عند مقارنة المبالغ المستحقة على الشخص المتقدم بالمبالغ التي يكسبها شهريا، بحيث يكون القسط لا يزيد عن 40% من معدل الدخل الشهري.