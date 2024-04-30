هل أثرت مقاطعة الأسماك على أسعار الدواجن والبيض؟.. عضو المنتجين يكشف

كتب-عمرو صالح:

كشف ماهر نسيم عضو اتحاد منتجي الدواجن، عن تأثير حملة مقاطعة الأسماك على أسعار الدواجن والبيض بمختلف الأسواق، خاصة أنها تعد واحدة من الوجبات الأساسية لمن يعانون من نقص البروتين.

وقال نسيم في تصريحات لمصراوي، إن حملات مقاطعة الأسماك التي ظهرت مؤخرا بالأسواق لم تؤثر على أسعار الدواجن أو البيض، مشيرا إلى أنها شهدت انخفاضًا بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40% نتيجة لضعف نسبة إقبال الشراء عليها من قبل المواطنين.

وتابع: "من المتوقع أن تشهد أسعار البيض والدواجن خلال الفترة المقبلة ثباتا في أسعارها الحالية خاصة أننا على أبواب فصل الصيف والذي تشهد فيه الثروة الداجنة وفرة بمختلف الأسواق".

ولفت "نسيم" إلى أسعار الدواجن بالأسواق والتي تشمل:

- سعر الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة بين 81 و 82 جنيها

- سعر الفراخ الساسو بين 88 و 89 جنيها

- كتكوت أبيض تسليم المزرعة 29 جنيها

- كتكوت ساسو يسجل تسليم أرض المزرعة 18 جنيها

- فراخ أمهات بيضاء تسليم أرض المزرعة بين 74 إلى 76 جنيها

بينما تراجعت أسعار البيض في الأسواق للمستهلكين بنسبة 31.3% حيث سجلت الأسعار حاليًا 143 جنيها للكرتونة الأبيض.

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