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BBC

خبير استراتيجي: لن يحدث هجوم عسكري على رفح الفلسطينية قبل 6 أسابيع

11:24 م الثلاثاء 30 أبريل 2024

العميد سمير راغب

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كتبت- داليا الظنيني:

رجح العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، ألا لن يكون هناك هجوم عسكري على رفح الفلسطينية إلا بعد 6 أسابيع.

وأضاف راغب، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الثلاثاء، أن عملية إجلاء الفلسطينيين من رفح حال حدوثها ستستغرق 6 أسابيع، وقبل هذه المدة لن يكون هناك هجوم على رفح الفلسطينية.

وأوضح ، أن الوصول بين حركة حماس وإسرائيل الآن أصبح معجزة، مؤكدا بأن هناك نحو 400 ألف فلسطيني لم يخرجوا من شمال غزة بالرغم من كل ما حدث بها.

العميد سمير راغب هجوم عسكري على رفح الفلسطينية برنامج يحدث في مصر عملية إجلاء الفلسطينيين من رفح
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