خبير استراتيجي: لن يحدث هجوم عسكري على رفح الفلسطينية قبل 6 أسابيع

كتبت- داليا الظنيني:

رجح العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، ألا لن يكون هناك هجوم عسكري على رفح الفلسطينية إلا بعد 6 أسابيع.

وأضاف راغب، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الثلاثاء، أن عملية إجلاء الفلسطينيين من رفح حال حدوثها ستستغرق 6 أسابيع، وقبل هذه المدة لن يكون هناك هجوم على رفح الفلسطينية.

وأوضح ، أن الوصول بين حركة حماس وإسرائيل الآن أصبح معجزة، مؤكدا بأن هناك نحو 400 ألف فلسطيني لم يخرجوا من شمال غزة بالرغم من كل ما حدث بها.