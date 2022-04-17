بحضور 3 وزراء.. تعليم البرلمان تبدأ اليوم مناقشة موازنة الوزارة الجديدة

كتب- نشأت علي:

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، اليوم الأحد، مناقشة ما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهيئات التابعة لها في مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، بحضور كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية والاقتصادية.

وتناقش لجنة الشئون الإقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير، استكمال مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (121) لسنة 2022 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 5/2021 الصادر في 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء.

كما تستكمل اللجنة مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، كما تستمع لجة الدفاع والأمن القومي لعرض المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية جهود الدولة لتطوير المناطق العشوائية وذلك لارتباطها بالأمن القومي المصري.

كما تناقش لجنة الصناعة برئاسة معتز محمود، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، بشأن فرض رسوم إغراق على خام البي في سي المفروضة على واردات الخام من الولايات المتحدة الأمريكية، ما يهدد عدد من المصانع بالتوقف، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيفلين متى بطرس، بشأن إيقاف دعم الصادرات للمناطق الحرة، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

كما تستعرض لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة محمد كمال مرعي دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في دعم قطاع المشروعات، واستعراض البروتوكولات التي تم توقيعها والتي أوصت بها اللجنة في اجتماعاتها السابقة والنتائج التي تحققت.