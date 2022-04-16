محافظ القاهرة للمواطنين: رشدوا الاستهلاك ولا تخزنوا السلع

كتب- محمد نصار:

دعا اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، المواطنين لترشيد الاستهلاك وعدم تخزين السلع باعتبار أن المواطن شريك الدولة في عبور الأزمة العالمية، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة مع إحكام الرقابة على الأسواق للتصدي لأي محاولة لحجب أو احتكار السلع ومنع المغالاة في الأسعار.

جاء ذلك خلال جولة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صباح اليوم السبت، بسوق العبور للجملة لمتابعة توافر احتياجات المواطنين من الخضروات والفاكهة والأسماك والتمور بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن الجميع يعمل من أجل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في زيادة المعروض وتخفيض الأسعار لإحداث توازن في السوق، والتغلب على ظاهرة الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع.

وأضاف محافظ القاهرة أن الإجراءات السريعة للسيطرة على ارتفاع الأسعار التي اتخذتها الدولة حرصًا على المواطنين في ظل الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية أسهمت بشكل فعال في ضبط الأسعار بالأسواق.

وشدد اللواء خالد عبدالعال على أهمية دور تجار سوق العبور باعتباره أكبر أسواق الجملة في إحداث توازن بأسعار الخضر والفاكهة والمساهمة في خفض الأسعار لمصلحة المواطن.

كما أكد محافظ القاهرة توافر جميع السلع بأسواق القاهرة ومن خلال المنافذ والمعارض التي أقامتها المحافظة في جميع الأحياء بالتنسيق مع الغرفة التجارية والقطاع الخاص بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية.

وسوق العبور مقام على مساحة 300 فدان بينها 190 فدانا للسوق المركزي منها 16.5 فدان مخصصة لانتظار الشاحنات و15 فدانا مساحات خضراء بالإضافة إلى 110 أفدنة للمنطقة الصناعية والتخزين والمباني الإدارية ويخدم سوق العبور القاهرة والمحافظات المجاورة ويعتبر أكبر سوق للخضر والفاكهة واللحوم والأسماك.