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مجدي الجلاد: "إبراهيم عيسى مش أهم من ديني"

01:36 ص السبت 16 أبريل 2022
مجدي الجلاد: "إبراهيم عيسى مش أهم من ديني"

الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة ''أون

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(مصراوي):

عرض اليوم الجزء الثاني من حلقة الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا" للصحافة والإعلام المالكة لمواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت) في برنامج "ورا الشمس" مع الإعلامية أميرة بدر، عبر شاشة فضائية الشمس.

وتحدث الجلاد عن أزمة إبراهيم عيسى وعن الأزهر قائلًا: "إزاي اتجرأ على علم في جامعة الأزهر بتدرسه وتدرسه، الباحث يقرأ ويذاكر ويخليه في نفسه، من حق إسلام البحيري أو إبراهيم عيسى يبقى باحث ويقول رأيه أو اجتهاده في الدين لنفسه، ميطلعش كل واحد عامل برنامج أو حاطط موبايل قدامه يهز ويزعزع الدين، وعندنا جهل وأنا شوفت ناس بيعيشوا الدين أحسن من اللي بنقوله".

وتابع قائلًا: "أنت مش مؤمن إن فيه معراج خليه لنفسك، وكل واحد يقول حاجة في برنامج ويحصل هجوم عليه ويطلع يقول مقولتش؟ إبراهيم عيسى صاحبي ومن كام شهر كنت في بيته، إبراهيم عيسى مش أهم من ديني، معاتبتوش أو هو عاتبني هو قال ده للعامة فعشان كدة رأيي هقوله للعامة وللناس، وبقولهم خلوا بالكوا من حاجة واحدة أن في علمانية في مصر منتشرة زي تلاميذ جمال البنا".

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