مجدي الجلاد: "تجديد الخطاب الديني مش معناه إنكار الثوابت"

(مصراوي):

عرض اليوم الجزء الثاني من حلقة الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا" للصحافة والإعلام المالكة لمواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت) في برنامج "ورا الشمس" مع الإعلامية أميرة بدر، عبر شاشة فضائية الشمس.

وعن الكاتب الراحل سيد القمني: "لما اتكلم عن الرسول ينفع أقول هو؟ دي اتقالت على الشاشة، هو مين! ودي لغة علمانية ممنهجة ومنظمة، وتجديد الخطاب الديني مش معناه إنكار الثوابت في الدين لازم يبقى تصحيح المفاهيم الدينية".

وتحدث الجلاد عن أزمة إبراهيم عيسى وعن الأزهر قائلًا: "إزاي اتجرأ على علم في جامعة الأزهر بتدرسه وتدرسه، الباحث يقرأ ويذاكر ويخليه في نفسه، من حق إسلام البحيري أو إبراهيم عيسى يبقى باحث ويقول رأيه أو اجتهاده في الدين لنفسه، ميطلعش كل واحد عامل برنامج أو حاطط موبايل قدامه يهز ويزعزع الدين، وعندنا جهل وأنا شوفت ناس بيعيشوا الدين أحسن من اللي بنقوله".