تصيب بنزلات البرد.. الأرصاد تحذر من تقلبات فصل الربيع

كتب- أسامة علي:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن النصف الأول من فصل الربيع يشهد بعض التقلبات الجوية.

وأكدت غانم خلال مكالمة هاتفية برنامج هذا الصباح المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية، حيث يسود اليوم طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى، وحار على جنوب البلاد، ومعتدل على السواحل الشمالية، وتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أن هناك تباين في درجات الحرارة ما بين الليل والنهار تصل لـ 12 درجة مئوية، مؤكدة أن هناك انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ، خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر .

وحذرت منار غانم من نزلات البرد التي قد تصيب البعض بسبب التغير المفاجئ في درجات الحرارة، ونصحت بضرورة الاحتفاظ بالملابس الشتوية الخفيفة في فترات الليل، لافتة إلى أنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة غدا، على كافة أنحاء الجمهورية، ويستمر لمدة 72 ساعة قادمة، وذروتها تكون يوم الأحد المقبل، وتسجل العظمى يوم الأحد 38 درجة مئوية .