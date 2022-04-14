Masrawy logo white

إعلان

بينها مرضى السرطان.. السكة الحديد: تذاكر مجانية وبتخفيض 50% لهذه الفئات

01:57 م الخميس 14 أبريل 2022
بينها مرضى السرطان.. السكة الحديد: تذاكر مجانية وبتخفيض 50% لهذه الفئات

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أسامة علي:

قالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إنها تقوم بتقديم العديد من الخدمات لجميع فئات المجتمع.

يأتي ذلك انطلاقا من الدور الاجتماعي الذي تتبناه كهيئة خدمية لجميع فئات المجتمع لتخفيف الأعباء المالية والاجتماعية لجمهور الركاب،

تصاريح سفر مجانية لمرضى الأورام السرطانية

أوضحت هيئة السكك الحديدية أنها تمنح تصاريح سفر مجانية لمرضى الأورام السرطانية ومرافقيهم.

وأشارت إلى صرف تصاريح السفر لمرضى الأورام السرطانية آليا "كارت ذكي" مدون به بياناته وصورة المريض للحجز به بقطارات الدرجة الثانية المكيفة "الأسباني والفرنساوي" بين محطتي القيام والوصول الموضحة بالكارت الذكي والإيصال برحلة واحدة ذهاب وأخرى عودة في اليوم.

وبالنسبة للمريض الذي لم يتعدى عمره 10 سنوات يصرح بالحجز بالدرجة الثانية المكيفة له ولمرافقه.

وبالنسبة للمريض المتجاوز عمره 10 سنوات يحجز له مقعد واحد فقط بالدرجة الثانية المكيفة دون المرافق.

اشتراكات مخفضة لمكفوفي البصر

يتم استخراج اشتراكات لمكفوفي البصر ومرافقيهم بتخفيض 50% بالقطارات المكيفة وغير المكيفة بموجب البطاقة الشخصية الصادرة لهم من وزارة التضامن الاجتماعي ويصرف لهم اشتراك واحد لهما "كارت واحد" ويدون عليه اسم مرافقه، وأجرة المرافق نفس أجرة الكفيف.

منح تذاكر سفر مخفضة لذوي الهمم

تمنح الهيئة تخفيضا لتذاكر السفر لذوي الهمم بنسبة 50% بالقطارات المكيفة المصرح عليها الحجز والقطارات غير المكيفة بموجب بطاقة إثبات الشخصية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.

افرش منزلك بالكامل بأقل من 15 ألف جنيه

اعرف الاسعار
الهيئة القومية لسكك حديد مصر السكة الحديد تذاكر مجانية مرضى السرطان

الخبر التالى:

توجيهات رئاسية بشأن مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. الطقس| قفزة في درجات الحرارة لـ 72 ساعة فقط.. الأرصاد تكشف السبب
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا