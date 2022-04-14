بينها مرضى السرطان.. السكة الحديد: تذاكر مجانية وبتخفيض 50% لهذه الفئات

كتب- أسامة علي:

قالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إنها تقوم بتقديم العديد من الخدمات لجميع فئات المجتمع.

يأتي ذلك انطلاقا من الدور الاجتماعي الذي تتبناه كهيئة خدمية لجميع فئات المجتمع لتخفيف الأعباء المالية والاجتماعية لجمهور الركاب،

تصاريح سفر مجانية لمرضى الأورام السرطانية

أوضحت هيئة السكك الحديدية أنها تمنح تصاريح سفر مجانية لمرضى الأورام السرطانية ومرافقيهم.

وأشارت إلى صرف تصاريح السفر لمرضى الأورام السرطانية آليا "كارت ذكي" مدون به بياناته وصورة المريض للحجز به بقطارات الدرجة الثانية المكيفة "الأسباني والفرنساوي" بين محطتي القيام والوصول الموضحة بالكارت الذكي والإيصال برحلة واحدة ذهاب وأخرى عودة في اليوم.

وبالنسبة للمريض الذي لم يتعدى عمره 10 سنوات يصرح بالحجز بالدرجة الثانية المكيفة له ولمرافقه.

وبالنسبة للمريض المتجاوز عمره 10 سنوات يحجز له مقعد واحد فقط بالدرجة الثانية المكيفة دون المرافق.

اشتراكات مخفضة لمكفوفي البصر

يتم استخراج اشتراكات لمكفوفي البصر ومرافقيهم بتخفيض 50% بالقطارات المكيفة وغير المكيفة بموجب البطاقة الشخصية الصادرة لهم من وزارة التضامن الاجتماعي ويصرف لهم اشتراك واحد لهما "كارت واحد" ويدون عليه اسم مرافقه، وأجرة المرافق نفس أجرة الكفيف.

منح تذاكر سفر مخفضة لذوي الهمم

تمنح الهيئة تخفيضا لتذاكر السفر لذوي الهمم بنسبة 50% بالقطارات المكيفة المصرح عليها الحجز والقطارات غير المكيفة بموجب بطاقة إثبات الشخصية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.