الجيزة: رصف وتطوير 6 محاور مرورية في المحافظة - صور

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إزالات سور مجرى العيون.. المحافظة: إخلاء أكثر من ٥٠٪ من سكان ٣ مناطق

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، مواصلة مجهودات رفع كفاءة الطرق والمحاور للتسهيل على المواطنين في إطار تنفيذ خطة شاملة لتطوير محاور الحركة المرورية.

وكلّف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية المدرجة بالعام المالي الحالي والتأكد من الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها لما لها من أهمية للمواطنين.

وبحسب بيان اليوم، تابع المحافظ، خطط العمل الجارية لتنفيذ عدد من مشروعات الرصف والتطوير ضمن خطة مديرية الطرق والتي شملت تنفيذ أعمال رصف الطبقة السطحية بشارع البحر الأعظم بحي جنوب الجيزة، بالإضافة إلى استكمال أعمال رصف الطبقة الرابطة بشارع مراد والبدء في ترميم نفق بهي الدين بركات تمهيدًا لأعمال الدهانات والتطوير.

كما اطلع المحافظ، على نسب تنفيذ أعمال الطبقة السطحية بشارع اللبيني ضمن أعمال الخطة الاستثمارية.

وتابع محافظ الجيزة، أعمال رصف عددًا من المحاور بمركز ومدينة البدرشين والتي ضمت تنفيذ أعمال رصف الطبقة الرابطة بشارع عمر بن العاص بالإضافة إلى رصف الطبقة السطحية بطريق سقارة السياحي والمدرج ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

وتابع المحافظ، مجهودات حي الهرم في تنفيذ أعمال رصف الطبقة الرابطة بطريق المريوطية نطاق فيصل، وجار استكمال أعمال التنسيق العام للطريق.

وشدد محافظ الجيزة، على ضرورة التأكد من تنفيذ الأعمال بكافة المشروعات الجارية على أكمل وجه قبل استلامها.​