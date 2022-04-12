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القاهرة تسجل 37 درجة.. الأرصاد تكشف عن موجة حارة جديدة في هذا الموعد

07:56 م الثلاثاء 12 أبريل 2022
القاهرة تسجل 37 درجة.. الأرصاد تكشف عن موجة حارة جديدة في هذا الموعد

درجة الحرارة

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كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن موعد ارتفاع درجات الحرارة، وتعرض البلاد لموجة حارة، عقب حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد حالياً.

وقالت غانم، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، إنه اعتبارًا من يوم السبت المقبل ستشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.

وأضافت:" من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة يوم السبت المقبل 31 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، ويوم الأحد تصل تتراوح الحرارة ما بين 36 و37 درجة، على أن يستمر هذا الارتفاع 72 ساعة.

وتشهد البلاد خلال الفترة الحالية، أجواءً ربيعية ولطيفة على معظم الأنحاء حتى نهاية الأسبوع الجاري بالتزامن مع فصل الربيع.

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