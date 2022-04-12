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بالصور.. تفاصيل زيارة مبعوث الاتحاد الأوروبي لـ"حقوق إنسان النواب"

05:06 م الثلاثاء 12 أبريل 2022
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    تفاصيل زيارة مبعوث الاتحاد الأوروبي لحقوق إنسان النواب
  • عرض 4 صورة
    تفاصيل زيارة مبعوث الاتحاد الأوروبي لحقوق إنسان النواب
  • عرض 4 صورة
    تفاصيل زيارة مبعوث الاتحاد الأوروبي لحقوق إنسان النواب
  • عرض 4 صورة
    تفاصيل زيارة مبعوث الاتحاد الأوروبي لحقوق إنسان النواب
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كتب- مصراوي:

زار إيمون جيلمور مبعوث الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، وجاءت الزيارة بحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر السفير كريستيان برجر.

وتناول اللقاء الحديث عن دور المؤسسة التشريعية بشأن ما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في إطار التشريعات والقوانين المطلوبة والمكملة لتنفيذ الاستراتيجية.

كما تناول اللقاء الحديث عن حجم الإنجازات السياسية والاقتصادية والمجتمعية والثقافية والاجتماعية في مصر.

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