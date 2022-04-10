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سكرتير البابا تواضرس: الكنيسة تبارك وتؤيد سياسة الدولة في تنظيم النسل

01:02 م الأحد 10 أبريل 2022
سكرتير البابا تواضرس: الكنيسة تبارك وتؤيد سياسة الدولة في تنظيم النسل

البابا تواضرس

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كتب- نشأت علي:

قال القمص بيشوي شارل سكرتير قداسة البابا تواضروس لخدمة الرعاية الاجتماعية، إن الكنيسة كمؤسسة أصيلة في الدولة تتعامل مع ملف تنظيم النسل بأهمية كبيرة جدا وتخاطب الإنسان وتعمل على تنمية الفكر وتوضيح الأمور المستهدفة لفكره ، كما تخاطب الجسد من الناحية الصحية والتعليمية والترفيهية ليكون عضوا فعالا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الدراسة المقدَّمة من النائبة سهير عبد السلام، بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر

وأضاف: الكنيسة تبارك وتؤيد سياسة الدولة في تنظيم النسل وتسعي إلى تنظيم النسل وتحديده بالصورة التي لا تضير الأم والجنينين. وأضاف: لدينا مؤسسات كثيرة لتنمية القرى ونشجع أن نكون يدا واحدة لتنمية بلدنا الحبيبية تحت الرئيس عبدالفتاح السيسي؟

وطالب بالعمل التوعي في هذا الأمر، وأن الكنيسة تعقد في كل المحافظات اجتماعات للشباب والمتزوجين حديثا للتوعية في هذا المجال والقوة ليست في الكثرة، ولكن في الفكر الراجح، موضحا: هناك آية بالكتاب المقدس تقول لا تشتهي كثرة الأولاد ولكن ولد واحد يتقي الرب خير من ألف منافقين.

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