وزير الأوقاف: الإمام الغزالي قال كثرة الإنجاب تؤثر على جمال المرأة.. وقريبًا أطباء بالمساجد

كتب- نشأت علي:

وجَّه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تحية إلى أعضاء مجلس الشيوخ؛ لمناقشة قضية الزيادة السكانية.

وأكد جمعة، خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، أن تقرير "الشيوخ" تناول قضية الزيادة السكانية من أبعاد متعددة؛ بما يضمن مواجهة الأمية والبطالة والفقر، ويحقق التوعية والتثقيف وتمكين المرأة، ودور وزارة الأوقاف يأتي في محور "التوعية والتثقيف"، وفي هذا الشأن أصدرنا الطبعة الثالثة من كتاب "تنظيم النسل ومتغيرات العصر"، وبه مضمون قيّم يوضح خطورة قضية الزيادة السكانية.

جاء ذلك خلال مناقشات مجلس الشيوخ دراسة مقدَّمة من النائبة سهير عبد السلام، بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر، وذلك بعدما شهدت الجلسات الماضية، مناقشات موسعة بشأن هذه الدراسة، حيث قرر رئيس المجلس، استمرار فتح هذا الملف ضمن المناقشات.

وأضاف وزير الأوقاف: بإجماع المؤسسات الدينية في الدولة، على أهمية تنظيم النسل، وأنه "واجب الوقت"، وضرورة ملحة، قُمنا في كتاب "تنظيم النسل ومتغيرات العصر" بتفنيد بعض الأقوال التي كانت تعتمد عليها بعض الجماعات في نشر الأقوال المغلوطة، نخاطب الشباب؛ فهم الفئة المقبلة على الشباب.

وواصل الوزير: الأحاديث النبوية لا تتحدث عن كثرة النسل التي لها آثار سلبية، فالنبي يرفض "غثاء السيل"، وإنما يقصد دومًا الزيادة النافعة، علينا التأصيل لفقه الدولة الذي يراعي ظروف العصر، علينا النظر لما يمكن توفيره في بناء المستشفيات والجامعات والمدارس، وأنه في سبيل ذلك يكون سد حاجات المجتمع أولى من فريضة الحج.

وأردف جمعة: لا يمكن أن نباهي الأمم بأجيال تعاني مشكلات صحية وتعليمية، نحتاج إلى الكثرة النافعة، ولا نريد أن نكون في ذيل الأمم، حتى إنه من المعلوم أن زيادة الإنجاب ترتبط بزيادة حالات الطلاق، فالزوج حينها لا يجد الوقت مع زوجته، والإمام الغزالي أكد أن كثرة الإنجاب تؤثر على نضارة وجمال المرأة.

واختتم وزير الأوقاف: نعمل أيضًا على محور التنمية المجتمعية، قُمنا بتوزيع نصف مليون شنطة سلع غذائية للأسر الأولى بالرعاية في شهر رمضان.

وطالب مختار جمعة بضرورة مواجهة المشكلة السكانية التي تتطلب أيضًا توجيه الرسائل غير المباشرة عبر الأعمال الدرامية، مضيفًا: "سيتم الاستعانة بالأطباء في المساجد للتوعية بقضايا الأسرة والقضية السكانية".

وأوضح وزير الأوقاف أنه وقت أزمة فيروس كورونا كانت تتم الاستعانة بالأطباء المتخصصين في مجال الطب الوقائي في المساجد، مشيدًا بالتوصيات التي وضعتها لجنة الصحة لحل المشكلة السكانية، مؤكدًا أهمية اللجوء إلى الأساليب غير التقليدية للتوعية بخطورة الزيادة السكانية.