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شبورة كثيفة وانخفاض رؤية.. الأرصاد: أجواء ربيعية اليوم على كافة الأنحاء

10:10 ص الأحد 10 أبريل 2022
شبورة كثيفة وانخفاض رؤية.. الأرصاد: أجواء ربيعية اليوم على كافة الأنحاء

الطقس

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كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه يسود اليوم الأحد طقس ربيعي على كافة الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، اليأحد، أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد مائل للبرودة ليلا وفي فترات الصباح الباكر مع هدوء كامل في سرعات الرياح على كافة الأنحاء.

وتظهر الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة وعلى إثرها تنخفض الرؤية الأفقية بشكل كبير.

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