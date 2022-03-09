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شكاوى من المواطنين.. غلق مطعم مشويات شهير بالجيزة بعد ضبط لحوم فاسدة - فيديو

11:03 م الأربعاء 09 مارس 2022
شكاوى من المواطنين.. غلق مطعم مشويات شهير بالجيزة بعد ضبط لحوم فاسدة - فيديو

غلق مطعم مشويات أرشيفية

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كتب - محمود مصطفى:

شنت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام وإدارات البيئة والطب البيطري والتموين ومراقبة الصحة والتغذية حملات مكبرة على المطاعم والماركت والأسواق بحدائق الأهرام، لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين وسلامة المنتجات الغذائية وضبط المخالفات.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مطعم مشويات بقطاع هضبة الأهرام في المنطقه ٢٧٣ ن غير مرخص ومخالف للاشتراطات البيئية والصحية إلى جانب ضبط لحوم مفرومة وكفته غير صالحة للاستخدام الآدمي به وذلك فور تلقي شكوي المواطنين من المطعم المشار إليه، وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعه بمتابعة من تيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم وتوفيق جمال رئيس قطاع هضبة الأهرام.

وتأتى الحملات انطلاقا من دور المحافظة الرقابي للتأكد من سلامه المنتجات وللتصدي لمحاولات الغش والتدليس.

غلق وتشميع مطعم الجيزة شكاوى من المواطنين ضبط لحوم فاسدة
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