وزير التعليم: قدرات "العربية للتصنيع" التكنولوجية من الشاشات التفاعلية تفي بمتطلبات العملية التعليمية

في يوم الشهيد| بكاء حار من السيسي على الهواء خلال عرض "الشهيد خالد"

كتب- أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في كل مجالات تحديث وتطوير العملية التعليمية ومنظومات التحول الرقمي بكل المنشآت التعليمية يمثل أهمية كبيرة، معربًا عن ثقته في نجاح هذا التعاون؛ لما تمتلكه "العربية للتصنيع" من قدرات تصنيعية متطورة تمكنها من تقديم منتجات تمتاز بالجودة والدقة مع مراعاة الالتزام في مواعيد التسليم وفقًا لمستويات الجودة العالمية.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع عقد تصنيع الشاشات التفاعلية بين "العربية للتصنيع" وشركة "بروميثيان الإنجليزية" وشركة "Si Vision Technologies"، التي شهدها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الأربعاء؛ لتلبية احتياجات وزارة التعليم بأحدث أنواع الشاشات التفاعلية.

وحضر توقيع البروتوكول الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي، وعدد من قيادات الهيئة العربية للتصنيع.

وأشار شوقي إلى أهمية تعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لتلبية احتياجات الوزارة من الشاشات التفاعلية وجهاز تقييم المعلم وتجهيزات الفصول الذكية، مشيدًا بالقدرات التكنولوجية المتطورة بمنتجات العربية للتصنيع من الشاشات التفاعلية، والتي تعد الأفضل وتفي بكل متطلبات تطوير وتحديث العملية التعليمية وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأكد الفريق التراس تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين تكنولوجيا التحول الرقمي باعتبارها صناعة استراتيجية مهمة، وذلك بإنتاج الشاشات التفاعلية بالهيئة العربية للتصنيع، بأحدث خطوط الإنتاج بمصنع الإلكترونيات من خلال التعاون مع كل من شركة بروميثيان الإنجليزية Promethean إحدي شركات "نت دراجون" العالمية، والتي تحتل المركز الأول عالمياً في تكنولوجيا الشاشات التفاعلية، وشركة Si-Vision Technologies، والتي قامت بتطوير جيل جديد من الأجهزة المدمجة بالشاشات التفاعلية لزيادة الإمكانات والمواصفات الفنية، وبذلك تتحول الشاشة التفاعلية إلى ما يسمى بالفصل الذكي (Smart-Class-In-a-Box) وكذلك تسهيل عملية بناء شبكات البنية التحتية في المدارس في وقت قياسي.

وأوضح التراس أنه تم الاتفاق على تلبية كل احتياجات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الشاشات التفاعلية لمواكبة التطوير الجاري لضمان جودة التعليم، بالإضافة إلى التصدير لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤكدًا أن "العربية للتصنيع" تضع كل إمكاناتها وخبراتها التكنولوجية لتعزيز وتطوير العملية التعليمية بأحدث التقنيات والتطبيقات الذكية والأنظمة الرقمية المُتطورة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأكد التراس أن مجالات التعاون تتم من خلال استغلال كل الإمكانات التصنيعية المتميزة بالعربية للتصنيع دون أن نحمل ميزانية الدولة أي أعباء مادية، مشيرًا إلى خدمة ما بعد البيع والتي تمثل مسؤولية مستدامة تحرص الهيئة عليها بكل مشروعاتها.

وأشاد مسؤولو شركة بروميثيان الإنجليزية بالقدرات التصنيعية المتطورة بمصنع الإلكترونيات التابع للعربية للتصنيع، والتي تم تحديثها وفقًا لأحدث آليات الثورة الصناعية الرابعة، مؤكدين أن معايير الجودة العالمية بالعربية للتصنيع كانت حافزًا قويًا للشركة للتعاون والاستثمار بالسوق المصرية والمشاركة في خطط الدولة المصرية لتحديث وتطوير التعليم والتحول الرقمي.

وأشاد المهندس محمد محسن، رئيس مجلس إدارة شركة Si Vision Technologies بالتعاون المشترك مع مصنع الإلكترونيات التابع للعربية للتصنيع، من خلال تحقيق أقصى استفادة ممكنة من قدرات شركة Si Vision في التصميم والتطوير بعقول مصرية لدى الشركة، مما يزيد من القيمة المضافة للمكون المصري والمساعدة في تعميق التصنيع المحلي بالصناعة المصرية.