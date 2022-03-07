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الأرصاد: حالة جوية ممطرة غدًا الثلاثاء على مختلف الأنحاء

11:01 م الإثنين 07 مارس 2022
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    هيئة الأرصاد الجوية
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    هيئة الأرصاد الجوية
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    هيئة الأرصاد الجوية
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن منخفض حراري جديد يسيطر على كافة الأنحاء، غدًا الثلاثاء، حيث تندفع كميات كبيرة من الرطوبة في الطبقة البنائية 700 مللي بار وتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد تكون متفاوتة الشدة.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أن تلك الأمطار تغزر على مناطق من السواحل الغربية (السلوم ومطروح) وتمتد إلى الدلتا تكون متوسطة وتخف حدتها على القاهرة، كما يمر غطاء سحابي على مصر الوسطى، يتساقط منه بعض الأمطار في المناطق التي تسمح كميات الرطوبة بذلك.

كما ترتفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس دافىء على القاهرة حار على جنوب الصعيد، وتنشط سرعات الرياح نسبيًا على الصحراء الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك.

الطقس هيئة الأرصاد الجوية درجة الحرارة الامطار

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