وزير الزراعة يبحث مع قيادات الوزارة جهود تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة

كتب- أحمد مسعد:

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع قيادات الوزارة المعنية بالثروة الحيوانية والسمكية والداجنة جهود تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وتطوير وتنمية البحيرات والاستزراع السمكي، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من اللحوم والدواجن والأسماك والألبان ومنتجاتها.

ووجه وزير الزراعة - خلال الاجتماع - بسرعة الانتهاء من المفرخات السمكية الجاري تطويرها وإنشائها بالبحيرات، وكذلك الأقفاص البحرية وعرضها للاستثمار، وأيضا منظومة الأعلاف السمكية وسرعة الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات الصيادين ببحيرة ناصر لضمهم إلى برامج الحماية الاجتماعية والصحية وصرف مستحقاتهم خلال فترة منع الصيد.

كما بحث القصير - خلال الاجتماع - سبل تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في مجال الثروة السمكية والأقفاص البحرية من خلال رؤية واضحة ومحددة، كما تناول آخر مستجدات وتطورات جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ومشروع البتلو ومراكز تجميع الألبان، وكذلك النهوض بمنظومة صناعة الأعلاف بكافة جوانبها.