أكثر الكلمات إنتشاراً

ارتفاع الأسعار فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

إعلان

وزير الزراعة يبحث مع قيادات الوزارة جهود تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة

12:55 م الإثنين 07 مارس 2022
وزير الزراعة يبحث مع قيادات الوزارة جهود تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة

السيد القصير

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أحمد مسعد:

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع قيادات الوزارة المعنية بالثروة الحيوانية والسمكية والداجنة جهود تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وتطوير وتنمية البحيرات والاستزراع السمكي، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من اللحوم والدواجن والأسماك والألبان ومنتجاتها.

ووجه وزير الزراعة - خلال الاجتماع - بسرعة الانتهاء من المفرخات السمكية الجاري تطويرها وإنشائها بالبحيرات، وكذلك الأقفاص البحرية وعرضها للاستثمار، وأيضا منظومة الأعلاف السمكية وسرعة الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات الصيادين ببحيرة ناصر لضمهم إلى برامج الحماية الاجتماعية والصحية وصرف مستحقاتهم خلال فترة منع الصيد.

كما بحث القصير - خلال الاجتماع - سبل تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في مجال الثروة السمكية والأقفاص البحرية من خلال رؤية واضحة ومحددة، كما تناول آخر مستجدات وتطورات جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ومشروع البتلو ومراكز تجميع الألبان، وكذلك النهوض بمنظومة صناعة الأعلاف بكافة جوانبها.

السيد القصير تنمية الثروة الحيوانية الاستزراع السمكي تنمية البحيرات

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. جهة واحدة للدفع.. مفاجأة بشأن موعد تطبيق رسوم النظافة الجديدة
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا