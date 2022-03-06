مطار القاهرة يستقبل بعثة ناشئات اليد بعد التتويج ببطولة أفريقيا

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، بعثة منتخب ناشئات كرة اليد قادمة من غينيا، بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا بالفوز على منتخب غينيا كوناكري في ختام بطولة أفريقيا للناشئات المقامة في غينيا في نسختها الـ17.

قالت مصادر بالمطار، إن البعثة وصلت على متن الطائرة الإماراتية، وأنهت سلطات مطار القاهرة إجراءات وصول ناشئات اليد من مبنى الركاب رقم 2، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

ونجح منتخب ناشئات اليد فى الفوز على الجزائر فى الجولة قبل الأخيرة على الجزائر بنتيجة 53/20.

ويضم جهاز منتخبنا الوطني المصري للناشئات في بطولة أفريقيا: (محمد فرغلي مدير فني - شريف الشامي مدرب عام - أبو بكر صلاح الدين مدرب حراس مرمى - محمد سليمان محلل اداء فنى - كابتن شيرين منصور مدير إداري ودكتورة منة الله بدوى اخصائية علاج طبيعي).

وتضم قائمة اللاعبات: (جنى صلاح - مريم محمد - فاطمة محمود - جهاد وائل - جود أحمد - لبنى اشرف - ملك أحمد - ملك هشام - منة الله الحناوي - نادين طارق - نوال خليل - رانا العربي - شروق محمود - تقى كامل) وينضم لقائمة الفريق في غينيا الثلاثي (كنزي حاتم - لوجين أسامة - مريم عمر) اللاتي تم تصعيدهن مع المنتخب الوطني للشابات مواليد 2002 لخوض منافسات بطولة افريقيا للشابات.