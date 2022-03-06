رئيس برلمانية "حماة وطن" يكشف لمصراوي تفاصيل قانون عقوبة التصوير في الأماكن العامة

(مصراوي):

كشف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن" بمجلس النواب النائب أحمد شلبي تفاصيل مشروع قانون بتعديل قانون تغليظ عقوبة التصوير في الأماكن العامة الذي تم إحالته إلى اللجان النوعية المختصة.

وقال شلبي في تصريح لموقع "مصراوي"، إن مشروع القانون المقدم به مجموعة من التعديلات على القانون الحالي بشأن التصوير، موضحًا أن القانون الحالي يحظر التصوير في الأماكن الخاصة فقط، فيما يحظر التعديل المقدم الأماكن العامة أيضا.

وأشار إلى أن تقديمه لهذا التعديل يأتي من منطلق الانتهاكات اليومية للحياة الخاصة للمواطنين تحت ذريعة حرية التعبير وغيرها، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من الأحداث التي أدت إلى مشاكل اجتماعية وإنسانية بسبب التصوير.

وأضاف أن مشروع القانون المقدم يغلظ العقوبات حسب الأداة التي تم استخدامها وتم تغليظها إلى 7 سنوات، موضحا أن العقوبة الخاصة بالتصوير في الأماكن لا تنطبق على المناسبات الخاصة مثل الأفراح والمناسبات.

ونوه إلى أن العقوبات تنطبق على التصوير بدون أذن الشخص ولا تتعارض مع الحريات العامة ولكن لا يسمح بالتعدي على حرية الأخرين، موضحا أن الجزء الذي له علاقة بالحياة العامة سيعود إلى تقييم وجهة نظرة القاضي هل يعتبر تعدي على الحياة العامة للآخرين أم لا.

وأوضح أن القانون يهدف للصالح العام لعدم التعدي على المرأة ، مشيرا إلى أن القانون يتضمن عقوبتي الحبس والغرامة.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن" بمجلس النواب على أن الهيئة البرلمانية اهتمت بأن يخاطب القانون الوسائل الإلكترونية وغيرها.

وأحال مجلس النواب، خلال جلسته العامة، الأحد 20 فبراير، برئاسة وكيل المجلس المستشار أحمد سعد الدين، مشروع قانون مقدم من النائب أحمد بهاء شلبي (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وحصل "مصراوي" على نص تعديلات مشروع القانون المقدم من رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن قبل مناقشتها في اللجنة.