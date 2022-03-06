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وزير الإسكان: 100 مليون جنيه لتوصيل المياه للأسر الفقيرة بالصعيد

12:36 م الأحد 06 مارس 2022
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كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- هاني رجب:

بدأت منذ قليل فعاليات توقيع بروتوكول بين وزارة الإسكان ووزارة التضامن، وذلك لتوصيل المياه النظيفة للأسر الأولى بالرعاية، وتم توقيع البروتوكول بين جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ووزارة التضامن الاجتماعي، وجمعية الأورمان.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن البروتوكول يغطي توفير المياه للأسر الأولى بالرعاية في عدد 5 محافظات من محافظات الصعيد بتكلفة تتخطي الـ100 مليون جنيه .

وأضاف الجزار، خلال توقيع البرتوكول، أن المحافظات المستهدفة طبقا لهذا البروتوكول هي سوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف، موضحا أن هناك تعاونا كبيرا بين وزارة الإسكان وجمعيات المجتمع المدني لتوصيل المياه للأسر الفقيرة .

وقالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، إن هناك تعاونا بين وزارة التضامن والشركة القابضة للمياه ، من أجل توفير المياه لكافة الأسر الفقيرة بمختلف المحافظات.

وزارة الإسكان وزارة التضامن جهاز تنظيم مياه الشرب الأسر الأولى بالرعاية جمعية الأورمان عاصم الجزار

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