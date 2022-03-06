انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بدء المحافظات اليوم الأحد 6 مارس 2022 في تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة وتستمر حتى 26 مارس الجاري تنفيذا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة في اجتماعها خلال شهر يناير الماضي.

وأشار اللواء شعراوي إلى أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية على مدار اليوم، مشددا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لكل محافظة بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية في جميع المحافظات ليتم الالتزام بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لها في المرحلة الحالية مع قيام المحافظات بتحصيل تكلفة إزالة التعدي على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة على حساب المواطن المتعدي.

ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين باستمرار التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية بالتنسيق مع مديريات الري، وحالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، مشددا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وأكد اللواء محمود شعراوي أن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، كما يتم تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن، مشيرا إلى أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطي قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن المرحلة الأولى من الموجة الـ 19 بدأت من يوم 19/1/2022 وحتى 30 يناير 2022، وأسفرت عن إزالة 5146 مبنى على مساحة 916 ألف متر مربع في جميع المحافظات، وإزالة 567 حالة تعد على أراضي أملاك دولة على مساحة 3827 فدانا، كما تم إزالة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية بعدد 165 مبنى على مساحة 31 ألف متر مربع.

وأسفرت المرحلة الثانية خلال الفترة من 6/2/2022 وحتى 26/2/2022 عن إزالة أكثر من 10 آلاف مبنى على مساحة 2,2 مليون متر مربع، و1195 حالة تعد على أراضي أملاك دولة زراعية على مساحة 6905 أفدنة، كما تم إزالة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية بعدد 284 مبنى على مساحة 61 ألف متر مربع.

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تتابع على مدار اليوم نتائج المرحلة الثالثة من الموجة 19 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات بالتنسيق مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة، مشيرا إلى التنسيق بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من المرحلة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات.