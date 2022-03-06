كورونا في 24 ساعة| تطورات الموجة الرابعة وموعد الجرعة الثالثة.. وبشرى جديدة للراغبين في العمرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 1432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 419894 حتى اليوم.

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