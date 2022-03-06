حدث ليلا| تعليق "المخابز" على زياد سعر الخبز السياحي.. وتطورات الأزمة الأوكرانية

شهدت ليلة أمس، وحتى صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

وزيرة الهجرة: طائرة مصرية لنقل الطلاب المصريين المتواجدين في رومانيا غدًا الأحد

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنه قريبا سيتم إجلاء جميع أبناء الجالية المصرية النازحين من أوكرانيا والمتواجدين بالدول الأوروبية المجاورة، مشيرة إلى أن هناك تنسيق بين سفارات مصر بالدولة المجاورة لأوكرانيا للوقوف على عمليات التجميع للمصريين بالحدود الأوكرانية مع الدول المجاورة لتسهيل عملية الإجلاء.

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شعبة المخابز: زيادة سعر الخبز السياحي ولا مساس بالمدعم

قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابر بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدقيق والخبز السياحي شهدت زيادة بداية من اليوم السبت تأثرا بالعمليات العسكرية الروسية الأوكرانية.

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طلب إحاطة بشأن التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

تقدم النائب محمد مصطفى كمال عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن شكاوى عدد كبير من ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب عدم إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة والمشكلات التي تواجههم أثناء التسجيل على السستم الخاص بوزارة الصحة لا يعمل بشكل دائم.

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الخارجية: طائرات نقل السائحين الأوكران ستعود بالطلاب المصريين

قال السفير صلاح عبد الصادق، مساعد وزير الخارجية للهجرة والشؤون القنصلية، إن الرحلات الجوية المصرية التي ستقل السائحين الأوكران من مصر إلى دول الجوار لأوكرانيا، ستقل في عودتها المصريين النازحين الذين عبروا الحدود.

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التعليم العالي: وضعنا سيناريوهات للتعامل مع الطلاب المصريين بأوكرانيا وفق القواعد والقوانين

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، إنه منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية هناك متابعة لتطورات الأحداث في أوكرانيا فيما يخص الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية.

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روسيا تدعو الاتحاد الأوروبي والناتو للكف عن تزويد كييف بالأسلحة

دعت وزارة الخارجية الروسية الاتحاد الأوروبي والناتو للكف عن تزويد أوكرانيا بالأسلحة، تفاديا لتعريض الطيران المدني الدولي للخطر، حسبما أفادت قناة (أرتي) الروسية الناطقة بالعربية .

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عمرو أديب محذرًا: 40 مواطنًا مصريًا بأوكرانيا قد يستخدموا كدروع بشرية في الحرب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدولة المصرية نجحت في اختبار أوكرانيا من خلال إجلاء الغالبية العظمي من أبناء الجالية المصرية في أوكرانيا عبر الممرات الآمنة لحدود دول الجوار الأوروبية وإجلائهم لأرض الوطن.

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الإسكان: ندرس زيادة عدد الشقق المطروحة للحجز لـ13 ألف وحدة

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق يدرس زيادة عدد الوحدات الموجودة بالمدن المطروحة ضمن الإعلان الجديد والذي يتضمن شقق دار مصر وسكن مصر وجنة، بزيادة تتراوح ما بين 7 آلاف إلى 13 ألف وحدة سكنية، وذلك لتوفير الوحدات لأكبر عدد ممكن من المواطنين في ظل الطلبات الكثيرة المقدمة للصندوق.

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"مكافحة كورونا" عن بداية انحسار الموجة الرابعة: "نأمل أن يكون الرمق الأخير لكوفيد 19"

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن بداية انخفاض أعداد الإصابات بالفيروس ونسبة الإشغال في المستشفيات "بشرة خير على انحسار الموجة الرابعة ونأمل أن يكون الرمق الأخير لانتشار الفيروس".

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