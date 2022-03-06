احذر قضية تهريب.. هذه المبالغ مسموح بها فقط عند السفر والوصول في المطارات

كتب- محمد عبيد:

يحمل المسافرون أموالًا معهم خلال رحلاتهم لأكثر من سبب؛ خصوصًا لو أن الراكبَ مسافر إلى دول بغرض السياحة أو التسوق خلال المهرجانات الترفيهية؛ لكن الصعود إلى طائرة بأموال كثيرة قد يضعك تحت طائلة القانون؛ بسبب منع العديد من الدول تداول "الكاش" أثناء السفر، خوفًا من استخدامها في غسيل الأموال أو تمويل العمليات الإرهابية أو أنها تكون غير مدونة في سجلات الضرائب.

ولجأت الدول لتفادي ذلك إلى اشتراطات داخل صالات السفر والوصول بالمطارات، "مصراوي" يوضح في السطور التالية الأموال المسموح للراكب حملها داخل المطارات..

حالات السفر

الحد الأقصى المسموح به للنقد الأجنبى هو عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، ويسمح لغير المصريين بحمل ما تبقى من المبالغ بشرط أن يكون أفصح عنها عند الوصول ويجوز حمل أوراق من النقد المحلي في حدود خمسة آلاف جنيه مصري.

حالات الوصول

ليس هناك أي قيود على إدخال الراكب أي نقود أجنبية عند وصوله إلى البلاد، بشرط الإفصاح عمَّا يتجاوز مبلغ عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، ويجوز حمل مبلغ من النقد المحلي بحدود خمسة آلاف جنيه مصري.

والإفصاح يكون لمأمور الجمرك في حالة الوصول؛ حتى لا يقع الراكب تحت طائلة القانون.