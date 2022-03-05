الصرف ومواصلات المعاقين وإنشاء مدارس.. أبرز 34 اقتراحًا على مائدة النواب بداية من الغد

(مصراوي):

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة الأسبوع الجاري، التي تبدأ غدًا الأحد، تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من عدد من النواب بشأن مشكلات في دوائرهم.

وتقدم النائبان زكريا حسان وشعبان لطفي، باقتراحات برغبة بشأن إحلال وتجديد الكوبري الكائن بقرية الحواويش كيلو 68 على ترعة نجع حمادي الشرقية مركز أخميم محافظة سوهاج، بشأن ترحيل أعمدة إنارة الطرق بمركزي أخميم وساقلتة محافظة سوهاج على الطريق.

وتقدم النائبان إبراهيم عويس ودرويش مرعي، بشأن إقامة سوق حضارية بمدينة قليوب- محافظة القليوبية على قطعة أرض تابعة للأوقاف.

كما تقدم النائب إبراهيم عويس، باقتراحات برغبة بشأن إنشاء معهد ديني إعدادي ثانوي على قطعة أرض تابعة لوزارة الزراعة بقرية أجهور الصغرى مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية، وبشأن إنشاء مدرسة تربية فكرية بقرية كفر الأمير عبد الله مركز تمي الأمديد محافظة الدقهلية.

وتقدم النائب مصطفى بدران، باقتراحات برغبة بشأن إنشاء مبنى مجمع خدمات حكومية بالوحدة المحلية بقرية المطيعة محافظة أسيوط، وبشأن توصيل مياه الشرب والصرف الصحي لبعض العزب التابعة لقرية المطيعة مركز أسيوط محافظة أسيوط.

وتقدم النائب محمد حمدي دسوقي باقتراح برغبة بشأن بناء جناح بمدرسة آل عابدين بقرية موشا مركز أسيوط محافظة أسيوط، وبشأن بناء مدرسة بقرية البورة مركز أسيوط محافظة أسيوط، وبشأن تطوير وتأهيل محطة قطار نجع سبع مركز أسيوط محافظة أسيوط.

وشملت الاقتراحات ما تقدم به النائب أسامة عبد العاطي، بشأن إحلال وتجديد محطة مياه الوابورات بمدينة السنبلاوين محافظة الدقهلية، وبشأن إنشاء جناح بمدرسة غزالة الابتدائية بقرية غزالة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية.

وتقدم النائبان عاطف ناصر وعبدالله أحمد عبدالله باقتراح برغبة بشأن تطوير موقف قليوب المحطة وفتح خطوط سير جديدة بمركز قليوب محافظة القليوبية، بينما تقدم النائب محمد حمدي دسوقي باقتراح بشأن تطوير وتأهيل محطة قطار نجع سبع مركز أسيوط محافظة أسيوط.

وتقدم النواب: علاء سليمان باقتراحات بشأن توسعة طريق أسيوط- الغنايم بمحافظة أسيوط، ومحمد السعيد عوض بشأن تطوير حي الجوال التابع لمدينة السنبلاوين- محافظة الدقهلية، وأحمد البعلي بشأن إنشاء الوحدة المحلية لقرية الجرايشة فصلاً من مركز ومدينة أبو صوير محافظة الإسماعيلية.

وتقدمت النائبة نجلاء العسيلي باقتراح برغبة بشأن إلزام جميع المحافظات بتوفير سيارات لنقل ذوي الإعاقة، بينما تقدم النائب محمود الصعيدي بشأن إقامة كوبري علوي فوق خط السكة الحديد الموجود بين محطة أوسيم ومحطة قرية برطس وفوق ترعة الزمر مركز مدينة أوسيم محافظة الجيزة.

وتقدم النائب مدحت الكمار باقتراح بشأن إنهاء مشروع الصرف الصحي بقرية عرب جهينة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، وتقدمت النائبة صفاء جابر عيادة، باقتراح بشأن توصيل الصرف الصحي بمركز أسيوط محافظة أسيوط.

وتقدم النائب أحمد عبد السلام قورة باقتراح برغبة بشأن عمل حيز عمراني للقرى والنجوع التي لم يرد لها خرائط حيز عمراني بمركز دار السلام محافظة سوهاج، والنائب هشام الجاهل تقدم باقتراح بشأن إنشاء محطة معالجة صرف صحي محلة الأمير- مركز رشيد محافظة البحيرة، وتقدمت النائبة زينب السلايمي، باقتراح برغبة بشأن إنشاء مدرسة الطوايع للتعليم الأساسي مركز إسنا محافظة الأقصر.

وتقدمت النائبة سحر صدقي باقتراح بشأن تخصيص قطعة أرض بمنطقة خزان قناطر نجع حمادي محافظة قنا، لإنشاء مدرسة ثانوي عام، وتقدم النائب أحمد حسين جودة باقتراح بشأن إنشاء كلية للعلاج الطبيعي بجامعة أسيوط، والنائب عبد الفتاح الشحات تقدم باقتراح بشأن إنشاء مدرسة ثانوي تجاري مشتركة بمركز أبو تشت محافظة قنا، وتقدم النائب أحمد حمدي خطاب باقتراح برغبة بشأن توفير جهاز أشعة لمستشفى كفر الدوار المركزي محافظة البحيرة.

وتقدم النواب: فايق زكي باقتراح برغبة بشأن إنشاء وحدة إسعاف بقرية المعصرة مركز بلقاس محافظة الدقهلية، وأحمد الشريف بشأن تزويد مستشفى العامرية العام بمحافظة الإسكندرية بعدد من الأقسام (الحروق، والتجميل، والسموم، جراحة المخ والأعصاب)، وعلاء سليمان بشأن تقوية شبكات المحمول في قرى بحري مركز ومحافظة أسيوط.

وشملت الاقتراحات ما تقدم به النواب أحمد الشريف، بشأن إحلال وتجديد محطات رفع الري (2، 3، 4، 5) في ترعة مريوط محافظة الإسكندرية، وياسر منير عبد الجواد، بشأن استكمال تغطية مصرف (بحر نشرت) من المزلقان الرئيسي لمدينة قلين محافظة كفر الشيخ وحتى آخر تغطية في اتجاه مستشفى قلين المركزي، وأشرف أبو الفضل، بشأن ترميم كوبري العاقولا على ترعة حجازة العليقات مركز قوص محافظة قنا، وعلي خير الله، والحسيني عيسى، وأحمد الشناوي، بشأن إنشاء كوبري مشاة على المجرى المائي لجزيرة نزلة باقور التابعة للوحدة المحلية بقرية باقور بمحافظة أسيوط.