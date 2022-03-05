وزيرة الهجرة: طائرة تنقل مصريين من رومانيا إلى مصر غدًا

(مصراوي):

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة، إن المشهد إيحابي يدل على اهتمام القيادة السياسية بأبنائها في الخارج خاصة في أوقات الأزمات، وتهتم بسلامتهم وحمايتهم حتى في الخارج، مشيرة إلى أن المشهد بدأ بالاستغاثات التي تلقتها وزارة الهجرة الأسبوع قبل الماضي من أسر الطلبة الموجودين في أوكرانيا بعد تداعيات الموقف هناك.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "شكلّنا غرفة عمليات، ومن هذا اليوم، ونحن في جلسات حوارية مع الطلبة للاطمئنان عليهم، وهي فرصة للحديث لتوصيل صوت الطلبة للحكومة المصرية، ونتمكن من التحرك كدولة في ظل الأزمة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وقالت: "التطورات حتى الآن إيجابية، وهناك جهد يبذل من سفاراتنا في الخارج والدول الحدودية مع أوكرانيا لتسهيل نقل الطلاب وإعادتهم إلى مصر مرة أخرى، وتم نقل 30 مواطنًا من المجر، و209 من بولندا، و75 من رومانيا، وهناك طائرة أخرى من رومانيا ستتحرك غدًا بعدد أكبر، وهناك من سافر على نفقته الشخصية، وهناك من يتواجدوا في أوروبا، ولم يقرروا الرجوع وتم التواصل مع الجميع".

وتابعت: "الطلبة الذين عادوا لمصر عادوا لمنازلهم، ويتم الآن التنسيق مع وزير التعليم العالي بشأنهم، خاصة وأننا في منتصف العام الدراسي، وهؤلاء الطلاب مازالت دراستهم مستمرة، وهناك الكثير من الاستفسارات، وأنا دفعت باستمارة بيانات لجميع الطلاب العائدين بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، من أجل البت في كيفية دمج هؤلاء الطلاب في الجامعات في مصر".