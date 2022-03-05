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الزراعة تنظم 155 مدرسة حقلية للمحاصيل الشتوية في فبراير

05:45 م السبت 05 مارس 2022
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كتب- أحمد مسعد:

نفذ مركز البحوث الزراعية، مبادرة لتنفيذ 170 مدرسة حقلية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيواني والسمكي في 22 محافظة من محافظات الجمهورية تحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وإشراف الدكتور عادل عبدالعظيم، نائب رئيس المركز لشؤون الإرشاد والتدريب.

أكد الدكتور ياسر عبده حيمري المنسق العام للمدارس الحقلية وكيل معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية لشؤون الإرشاد والتدريب، أن ذلك يأتي استمرارًا للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية، وبالاشتراك مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي.

مركز البحوث الزراعية المحاصيل الشتوية وزارة الزراعة الإنتاج الحيواني

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